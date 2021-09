Gianna Nannini molla i vip e canta in siciliano coi suoi fan VIDEO

Agrigento - Gianna Nannini canta e dirige il coro in dialetto siciliano di fan assiepati fuori dal Resort Verdura Forte, dov’era in corso il ricevimento degli invitati al matrimonio dell’anno tra Irene Forte, erede dell’impero alberghiero di papà Rocco, e il facoltoso avvocato belga Felix Winckler, primo fidanzato di Charlotte Casiraghi, figlia di Caroline di Monaco.

La 67enne cantautrice senese, ospite dell’evento mondano e ancora in vacanza in Sicilia, si è lasciata andare a un piccolo bagno di folla intonando la tradizionale, prima di rientrare alla super festa. Le nozze si sono celebrate lo scorso 10 settembre nella splendida cornice della cattedrale arabo normanna di Caltabellotta. Nel secondo video, l’entrata degli sposi in chiesa. Anche qui, dopo la cerimonia, la Nannini si è scatenata al tamburello con un gruppo folk locale (terzo video).