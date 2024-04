Gianni Morandi con un occhio bendato

Bologna - Cosa è successo a Gianni Morandi? C’è grande apprensione dopo che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con una vistosa benda sull’occhio destro. “Ho fatto a pugni…”, scrive Morandi nella didascalia del post, ironizzando sulla situazione. Il suo tono giocoso non è bastato però a rassicurare fan e colleghi, che, preoccupati, gli chiedono nei commenti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: “Ma che è successo ancora?”, scrive Antonella Clerici. E Cesare Cremonini domanda in dialetto bolognese: “Sa Fet Gianni?” (“Cosa fai Gianni?”). Mentre il figlio del cantante, Marco Morandi, scherza: “Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…”.

Al momento non è chiaro sapere cosa sia successo: di certo c’è che solo pochi giorni fa era andato in ospedale a trovare il capitano del Bologna, Lewis Ferguson, che è stato operato a seguito della rottura del crociato e in quell’occasione non aveva alcuna benda. Sempre di recente il cantante era salito sul palco del concerto di Annalisa all’Unipol Arena per cantare un duetto con lei. Non resta quindi che attendere aggiornamenti.