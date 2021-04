Gianni Morandi: ecco la mia mano destra, bruciata e senza mobilità

Cesena - "23 aprile, Cesena. Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra". A parlare è Gianni Morandi. Il cantante è tornato all'ospedale Bufalini, da cui era stato dimesso nelle settimane scorse, per iniziare la riabilitazione dopo le ustioni in un incidente domestico. "Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa. La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo... Diamoci da fare!".

Tra la marea di 'like' anche il cuore di Jovanotti. "Fisioterapia con Nicoletta" il titolo della foto, uno scatto potente, dove si vedono le mani ancora ferite e doloranti prive, questa volta, delle fasciature. D'impatto anche il volto contorto sotto la mascherina protettiva.