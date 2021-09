Gianni Morandi in vacanza a Mondello, e Palermo

Palermo - E' tornato anche quest'anno a Palermo, Gianni Morandi (Monghidoro, 1944). "13 settembre. Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare…Foto di Anna", rende noto il cantante.

Gianni Morandi ieri si è lasciato trascinare da una serata karaoke con i tanti artisti palermitani che conosce da tempo: da Lello Analfino ad Ernesto Maria Ponte, solo per citarne alcuni che gli sono stati accanto intonando con lui le note delle sue canzoni più famose. Lo scorso anno, in questo periodo, Gianni Morandi era stato ospite di Salvo Ficarra, nella casa palermitana del comico, per una cena a base di pesce.