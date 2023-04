Gianni Morandi ha preso un gatto, si chiama Lucio, come Lucio Dalla

Bologna - Un British shorthair è appena entrato in famiglia: un cucciolo che ha fatto breccia subito nel cuore dei fan.

Gianni Morandi ha un nuovo familiare, si chiama Lucio. Non si tratta di un nipotino ma di un simpatico gattino che Gianni ha portato a casa poche ore fa, condividendo subito la notizia con i suoi milioni di followers sui social network. Il primo post è stato anzi un vero e proprio appello: «In famiglia è arrivato un gattino, come lo chiamiamo?».

Nei commenti si sono scatenate subito le proposte di fan e amici (compreso il collega Jovanotti che aveva segnalato «Evviva» come possibile nome) ma è stato subito chiaro che una proposta risultava più convincente di ogni altra. «Come ti chiameremo, micio?» - ha detto Morandi in un video mentre coccolava il cucciolo - Stanno arrivando tante idee. Tanti propongono Lucio, altri Cenere o Fumo per il colore del tuo pelo. Forse ti chiameremo Lucio».

Curiosamente proprio in quel momento il gattino ha miagolato: Lucio era il nome giusto, un modo simpatico per omaggiare la memoria del grande amico Dalla scomparso prematuramente nel 2012 e sempre ricordato con affetto e commozione da Gianni, anche sul palco dell'ultima edizione di Sanremo. Morandi nelle ore seguenti si è poi calato perfettamente nei panni del gattaro mostrando i primi giochi con Lucio, un piccolo british shorthair, razza nota per il suo carattere mansueto e amante del contatto con gli uomini.