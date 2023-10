Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a Marzamemi

Marzamemi - Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono in vacanza in Sicilia e oggi passeggiavano per il borgo marinaro di marzamemi. Buffon, 45 anni, ex portiere e capitano della Juve e della Nazionale, è campione del Mondo nel 2006 e attuale capo delegazione della nazionale italiana, mentre Ilaria D’Amico è stato volto televisivo di Sky.