Gigi Buffon e Ilaria D'Amico oggi sposi

Lucca - Il ricevimento con pochi amici intimi tra le colline lucchesi, in Versilia, dove Gigi Buffon è nato e cresciuto. Poi, domani un brunch vista mare a "La Romanina", lo stabilimento balneare di Massa di proprietà della famiglia Buffon, dove Gigi e famiglia passano tutte le estati e che per la coppia rappresenta un posto del cuore. Quello di oggi tra Ilaria d'Amico e Gigi Buffon sarà un matrimonio d'amore senza troppi sfarzi per una delle coppie più riservate dello showbiz che dopo 11 anni (matrimoni annunciati e rinviati) finalmente convolerà a nozze.

Appuntamento alle 17 a Villa Oliva Bonvisi, in località San Pancrazio, una delle più prestigiose ville storiche della provincia di Lucca per le nozze con rito civile (lui era già sposato in chiesa con Alena Seredova). L’incantevole tenuta è circondata da un grande parco, interamente recintato, che si estende per circa cinque ettari, composto da giardini suggestivi ricchi di varie specie arboree, con incantevoli effetti scenografici, dove si terrà il buffet per gli ospiti.

I testimoni

Gigi e Ilaria hanno voluto circondarsi dell'affetto dei loro amici più stretti. Sarà infatti l’amica di Ilaria, Francesca Fogar, figlia del noto esploratore Ambrogio, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva a celebrare il matrimonio con rito civile. Per Buffon i testimoni saranno Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Per la sposa invece ci sarà l'attrice Monica Bellucci, che ieri è stata paparazzata a Pietrasanta insieme al nuovo compagno, il regista Tim Burton, e poi Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini. Tra gli invitati ci sarà anche il lucchese Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, che per molti anni ha allenato Buffon. Non è certa invece, la presenza dello stesso Allegri.

Gli abiti

Gigi Buffon ha scelto Giorgio Armani che ha curato l’abbigliamento anche dei quattro figli della coppia: Leopoldo Mattia, nato nel 2016 e unico figlio avuto insieme, e poi gli altri tre avuti dalle loro relazioni precedenti: Pietro, nato dalla storia di lei con Rosso Attisani, e Louis Thomas e David Lee, che Buffon ha avuto dalla Seredova. La sposa sfoggerà invece uno splendido abito di Luisa Beccaria.

Il party in Versilia

Domenica 29 settembre la cerimonia si sposterà in Versilia dove gli sposi hanno organizzato un brunch per amici e parenti al Bagno La Romanina, stabilimento in provincia di Massa di proprietà della famiglia Buffon. Un pranzo sulla spiaggia con pochi amici intimi, come piace a loro.