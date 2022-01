Gigi D'Alessio papà, è nato Francesco

Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta. E' nato ieri 24 gennaio alle 15:14, in una clinica privata di Napoli, Francesco, il primo figlio avuto dalla nuova compagna, Denise Esposito.

Lo ha annunciato lo stesso cantautore con un dolce post sui social, dove ha condiviso una foto del cartellino della nascita.

Francesco, questo il nome scelto dai neogenitori, pesa 3 chili e 240 grammi e lui e la mamma stanno bene.

"Benvenuto alla vita" ha scritto Gigi D'Alessio, al settimo cielo per l'ultimo arrivato nella sua grande famiglia. Il cantante, che ha avuto tre figli dalla prima moglie, Carmela Barbato, e uno da Anna Tatangelo, è legato a Denise da due anni.

Il cantante ha postato anche la foto della targhetta della Casa di Cura Ruesch di Napoli, dove il piccolo è nato ieri alle 15:14, in cui si legge che il bebè pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri.







Chi è Denise Esposito

Classe 1992, Denise Esposito ha 26 anni in meno di Gigi D'Alessio. Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, su Instagram si definisce "legale". I due si sarebbero conosciuti nel 2020 a Capri, ad un concerto del cantante. Per lei Gigi D'Alessio è tornato a vivere a Napoli.