Denise Esposito di 26 anni più giovane aspetta un figlio dal cantante, Gigi D’Alessio sarà papà per la quinta volta

Le immagini esclusive della nuova vita di Gigi D’Alessio e Anna Tantangelo sono state diin esclusiva sul settimanale Chi. Il cantautore napoletano, 53 anni aspetta il quinto figlio da Denise (di 26 anni più giovane) dopo averne avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno dalla Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta si è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori.

Il cantautore napoletano aspetta il quinto figlio da Denise Esposito (di 26 anni più giovane) dopo averne avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno dalla Tatangelo. Archiviata la storia d'amore con Anna Tatangelo , Gigi D'Alessio si dice sempre più innamorato della sua nuova fiamma, Denise Esposito . La ragazza è napoletana, ha 26 anni in meno e aspetta un bambino...

Sono mesi che paparazzi e giornalisti rincorrono D'Alessio nelle sue uscite pubbliche per beccarlo con la nuova fiamma e questo lo ha portato a dover zittire i fan dalla macchina in più di un'occasione per non dare nell'occhio con la giovane fidanzata. Una gravidanza non era minimamente contemplata e Alfonso Signorini ha corredato la notizia con lo scatto di una mano che le accarezza dolcemente la pancia appena pronunciata.

Così Gigi D'Alessio già nonn due volte grazie ai nipotini che gli ha regalato il figlio Claudio di 30 anni si appresta a vivere la quinta gravidanza insie alla sua nuova compagna concedendosi una vacanza in barca.