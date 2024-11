Ginevra Nuti, chi è la figlia di Francesco Nuti

Classe 1999, Ginevra Nuti si è laureata alla Sapienza di Roma lo scorso 24 settembre in medicina. Figlia del compianto attore e regista Francesco Nuti e di Annamaria Malipiero, Francesca ha una sorella di nome Lucrezia.

Francesco Nuti è scomparso il 12 giugno del 2023 dopo una lunga malattia. In settembre Ginevra ha festeggiato la laurea con il suo fidanzato, i parenti più stretti e sua madre. Nella foto c'è anche sua sorella Lucrezia, nata dall'amore tra sua madre e Marco Bindelli. Tante le amiche che le hanno dedicato un pensiero, in un messaggio si legge: "La mia piccina. Dottoressa meravigliosa, dentro e fuori".

Da anni Ginevra Nuti abita a Roma, una scelta presa a suo tempo per poter stare vicina a suo padre e poterlo aiutare. È stata lei, infatti, sua tutrice legale al compimento dei 18 anni. Negli ultimi anni della sua vita, l'attore e regista toscano, malato da tempo, non era più autosufficiente e necessitava delle cure di sua figlia. A pochi giorni dalla dipartita dell'attore, Ginevra Muti aveva voluto ringraziare tutti per il supporto e il sostegno ricevuto in quei giorni: "Grazie dell'amore. Non riesco a rispondere, vi leggo tutti. Un abbraccio". Il messaggio era arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram: una scritta bianca su uno sfondo nero.