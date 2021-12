Ginevra Pisani travolta dal fascino siciliano VIDEO

Palermo - Ginevra Pisani e Alessio Vassallo romanticamente insieme: la 23enne napoletana, ex “professoressa” dell'Eredità, si è lasciata travolgere infine dal fascino del 38enne attore palermitano, che impersonava Mimì Augello nella serie tv del giovane Montalbano.

Latin lover non solo nella fiction, è stato proprio lui a pubblicare sui suoi profilo social la foto (in allegato) del bacio appassionato davanti alla Cattedrale di Palermo con la seguente dedica: "Innamorarsi a Palermo… La mia città è piena di magia. Grazie per i tuoi sguardi, i tuoi baci e i sorrisi che ogni giorno mi regali". Lei ha contraccambia, pubblicando un video dove se lo coccola come un gatto.