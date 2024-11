Giorgia Cardinaletti dopo la fine con Cesare Cremonini: la giornalista paparazzata con un amico

Roma - Il settimanale Chi raddoppia lo scoop. Dopo aver annunciato la fine della storia d'amore durata circa un anno e mezzo tra la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti e il cantante Cesare Cremonini, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato la giornalista Rai a cena con un altro uomo. Questa volta un collega dell'informazione. Si tratta di Giuseppe Ferrante, inviato del programma di La7 L’aria che tira.

La paparazzata li immortala a cena, in un ristorante, tra sorrisi complici e selfie sorridenti. A dire la verità i due si conoscono da anni. C'è di base una profonda amicizia. Ma si sa che un rapporto forte come quello dell'amicizia tra una donna e un uomo si possa trasformare a volte anche in altro. In qualcosa di diverso che può essere l'amore. Ma nemmeno il settimanale Chi sa se tra i due c'è già questo tipo di sentimento.

Al momento ci si limita a commentare le foto. E le foto mostrano Giorgia sorridente come se avesse già superato la delusione con Cesare. I due si erano conosciuti proprio nello studio del telegiornale durante una diretta. Lì, in quei pochi minuti, era scattato qualcosa. E quel qualcosa è durato quasi due anni. Una storia finita senza sapere il reale motivo. Ma Cesare non è mai stato uno che ha mai mostrato troppo di sè, figuriamoci i propri sentimenti. Di sicuro Giorgia ha voluto trascorrere una serata con una persona cara. E sembra esserci riuscita. C'è anche un abbraccio caloroso finale all'uscita del ristorante. Uno di quei abbracci che fan ben sperare i fan di lei...