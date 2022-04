Giorgia Palmas e Filippo Magnini: svelata la data delle nozze

Giorgia Palmas, l'ex velina e il nuotatore Filippo Magni, stanno per dire nuovamente sì, ormai mancano poche settimane: «Non vogliamo più rimandare o essere scaramantici»

L’ex velina non sta più nella pelle per la cerimonia religiosa, che segue quella civile del 12 maggio 2021, un rito ristrettissimo in piena pandemia.

Sempre più uniti e innamorati, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono pronti a pronunciare nuovamente il fatidico sì, la showgirl e l’atleta, infatti sono diventati ufficialmente marito e moglie il 12 maggio 2021. Il loro è stato un matrimonio intimo e segreto. Con un completo bianco, Giorgia ha detto sì al suo Filippo Magnini con rito civile alla presenza dei soli testimoni. Dopo aver rinviato le nozze a causa del covid, la Palmas e Magnini non hanno voluto aspettare ancora

Giorgia Palmas lo ha annunciato a Verissimo: «Avevamo deciso di non dire la data, anche un po' per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente.

Io e Filippo (Magnini) ci sposiamo il 14 maggio».

Stavolta, invece, promette un mega party con amici e parenti e finalmente ha modo d’indossare l’abito da sposa che ha scelto un paio d’anni fa, prima del lockdown. A farle da testimone, l’ex collega di Striscia la notizia Elena Barolo, mentre Filippo ha scelto il miglior amico Fabrizio.

Dall’unione con l’ex nuotatore la soubrette 40enne ha avuto un anno e mezzo fa una bimba, Mia (era già mamma di Sofia, 13 anni, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini). Raccontando della sua nuova famiglia allargata, si commuove più volte fino alle lacrime: «La piccola – dice - è scatenata. La grande è veramente grande, è alta quanto me e si avvicina all’esame di terza media. Quindi, passo dal cambiare il pannolino a ripetere Manzoni». Gli fa eco il marito: «O a controllare le uscite di Sofi e a pettinare le bambole con Mia».

A Silvia Toffanin ha raccontato che Filippo va molto d’accordo con Sofia e con il suo padre biologico, il che rende l’ambiente familiare molto aperto e rilassato. E, a quanto pare, non c’è alcuna gelosia per gli amori passati – come ha confessato al settimanale Chi – in particolar modo l’ex collega Federica Pellegrini per lui e Vittorio Brumotti per lei.

Tra Giorgia e Filippo (che intanto era single da un anno) è stato colpo di fulmine, nel 2018: sono stati presentati da amici comuni e subito dopo lui l’ha conquistata con il suo famoso tiramisù.

Intanto i due pensano già ad un secondo figlio insieme.