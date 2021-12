Giorgia Palmas e Magnini sposi per la seconda volta

Giorgia Palmas e Magnini si sposeranno per la seconda volta. A dare l'annuncio l'ex Velina di Striscia la notizia: la coppia ha una figlia di un anno, Mia

Giorgia Palmas ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio molto importante: la showgirl e Filippo Magnini saranno di nuovo sposi, con un secondo matrimonio stavolta religioso.

"Sì, ci sposeremo con rito religioso e sarà nel 2022", ha annunciato l'ex Velina di Striscia la notizia.



Il primo sì di Giorgia Palmas lo scorso maggio

La Palmas e Magnini sono convolati a nozze, con rito civile, lo scorso 12 maggio 2021 a sopresa . Il grande evento è slittato più di una volta a causa dell'emergenza Covid e così per affrettare i tempi hanno optato per una cerimonia intima e segreta. Ora però è tempo per Giorgia e Filippo di celebrare il loro amore in grande, alla presenza di numerosi amici e parenti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli delle nozze. I due sono genitori della piccola Mia, nata a settembre 2020.

L’ex velina è mamma anche di Sofia, avuta 13 anni fa con il calciatore Davide Bombardini, mentre Magnini era reduce dalla storia con Federica Pellegrini. Ora la coppia si occupa insieme di una rubrica di cucina e si destreggia serenamente tra le figlie e gli impegni lavorativi.