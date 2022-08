Giorgio Armani sceglie la Scala dei Turchi per lanciare “Acqua di Gioia”

Giorgio Armani, il noto stilista e imprenditore fondatore dell’omonimo brand tra i più famosi al mondo nel campo della moda, ha scelto la Scala dei Turchi per pubblicizzare il suo profumo

Le riprese sono state effettuate lo scorso settembre 2021 con una regolare autorizzazione ma è solo in questo periodo che circolano sui social diverse versioni della pubblicità in cui si nota l’inconfondibile scogliera bianca

Lo spot è veloce, caratterizzato da rapidi cambi d’inquadratura che concedono davvero solo pochi attimi per riconoscere i luoghi in cui si muove la protagonista, l’attrice e modella Greta Ferro, scelta per la campagna pubblicitaria. Tuutavia, in queste immagini così dinamiche non sfugge comunque la presenza dell’inconfondibile marna bianca della Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi di Realmonte in provincia di Agrigento è una delle mete turistiche più ambite sia dal pubblico italiano che straniero che visita la Valle dei Templi, nota per la sua bellezza forgiata dalle onde e dal vento in milioni di anni e per aver fatto da set a molti film celebri con le sue bianche pareti di marna.

La troupe era già stata notata e immortalata lo scorso settembre durante le riprese ma adesso si stanno vedendo i risultati di quel set: è la nuova campagna del profumo “Acqua di Gioia” di Giorgio Armani.

La protagonista dello spot è Greta Ferro che, ormai dal 2018, è uno dei volti legati allo stilista italiano.

Una faccia semplice e pulita, perfetta per incarnare lo spirito della celebre fragranza firmata Armani e creata dai maestri profumieri Loc Dong, Anne Flipo e Dominique Ropion.

La scelta di Greta Ferro, abbinata ai luoghi di mare della Sicilia, definisce perfettamente lo spirito del prodotto, caratterizzato da note mediterranee del limone “primofiore”, del gelsomino d’acqua e del cedro.

Acqua di Gioia è stato creato da Loc Dong, Anne Flipo e Dominique Ropion. Le note di testa sono Limone di Amalfi e Menta; la nota di cuore è Gelsomino Acquatico; le note di base sono Cedro della Virginia, Labdano Francese e Zucchero di Canna.

Alla Scala dei Turchi, dunque, circa 11 mesi fa, c’erano Greta Ferro, il modello Aleksandar Rusic e il duo di fotografi Hunter & Gatti.

L’attrice, abbruzzese classe 1995, è molto attiva sui social e proprio a settembre, durante le riprese alla Scala dei Turchi, festeggiò il suo compleanno postando un’immagine senza veli, in bianco e nero, distesa sulla scogliera.

Ha studiato economia alla “Bocconi” di Milano ed è stata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Deve gran parte della sua popolarità proprio a Giorgio Armani. Ha preso parte al cortometraggio “Una giacca” di Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. E’ protagonista della fiction “Made in Italy” del 2019 (in streaming su Prime Video e poi in prima serata su Canale 5) che racconta la nascita della moda a Milano negli anni Settanta.

Ancora una volta, dunque, la Scala dei Turchi, viene scelta come scenario privilegiato e di grande impatto visivo per promuovere i grandi brand della moda Made in Italy. L'immagine del sito otterrà certamente una promozione a livello internazionale, ancora una volta dunque uno stilista di fama mondiale dichiara il suo amore per la Sicilia dopo Dolce&Gabbana