Giorgio Gori e Cristina Parodi, fuga romantica a Formentera

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono sposati da 28 anni, ma il loro amore non sembra essersi mai affievolito almeno secondo le ultime foto che circolano da qualche ora su un noto settimanale e riportate sul web.

Ci sono state turbolenze, come in ogni coppia, ma il sentimento che li lega e la famiglia che li unisce non sono mai stati messi in dubbio. E ora che i loro tre figli sono grandi, possono godersi una fase tutta nuova della loro storia, in cui tornano ad essere finalmente solo in due.

Gli scatti ‘bollenti' di Parodi e Gori innamorati

La coppia è stata immortalata durante una romantica fuga a Formentera, la loro isola del cuore per loro che scappano al caldo non appena possibile. Il settimanale Chi li ha immortalati durante un tenero momento di affetto: lui la punzecchia facendole il solletico sulla pancia, lei scoppia a ridere e così finiscono per lasciarsi andare a baci bollenti, ancor più del sole che scalda la spiaggia dell’isola. Dopo il momento di passione, entrambi tornano al proprio relax, ognuno con la sua lettura tra le mani. La loro complicità non potrebbe essere più armoniosa di così. Sposati dal 1995 e genitori di tre figli, la conduttrice e il sindaco di Bergamo sono davvero scatenati.



Cristina Parodi, 58 anni, è stesa al sole sulla sabbia tiepida di Formentera, Giorgio Gori, 63, sopra di lei la avvinghia, la bacia con passione, la stuzzica con un’acrobazia dopo l’altra. Incurante dei flash del settimanale “Chi” la coppia si lascia andare all’amore in un irresistibile siparietto hot. Lei è sexy come una sirena avvolta in un microbikini in pendant con i boxer del marito che indossa anche una camicia di lino bianca slacciata. Si coccolano prima di spegnere i bollenti spiriti calandosi entrambi nella lettura di un libro.

Dopo 30 anni la stessa passione Cristina Parodi e Giorgio Gori sono sposati da quasi tre decenni, hanno tre figli, Benedetta, 26 anni, Alessandro, 25, e Angelica, 21, e hanno attraversato alti e bassi, sapendo però ritrovarsi sempre insieme con la stessa passione di quando si sono conosciuti. Si avvinghiano e si lasciano andare ai siparietti bollenti a Formentera come due adolescenti alla prima cotta.

Il matrimonio? Una bella camminata Cristina Parodi, giornalista ora anche stilista, di recente parlando del matrimonio con Giorgio Gori ha detto che è come una “lunga e bellissima camminata, con momenti stupendi e altri meno scintillanti. Come tutte le coppie. Il collante è riconoscere che non c’è nessun’altra persona al mondo con cui si potrebbe stare bene come con l’altro”.