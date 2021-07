Giorgio Panariello in vacanza a Siracusa, Beppe Fiorello a Buscemi

Siracusa - Tanti selfie in Ortigia con i fan per l'attore comico Giorgio Panariello. Elegante con giacca in lino cachi, maglietta e pantaloni chiari, Panariello era già stato nel luglio del 2019 in vacanza tra Siracusa e Noto, per poi concedersi qualche giorno anche nel ragusano.

A Buscemi invece c'è Beppe Fiorello. L’attore è stato vosto in piazza con il sindaco Rossella Lapira. Bermuda e maglietta neri, Beppe Fiorello ha regalato sorrisi e parole di apprezzamento ricordando anche le sue origini siracusane. Resta la curiosità legata alla sua visita a Buscemi: riprese in vista?