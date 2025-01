Giornata Memoria, Papa Francesco all'Angelus invita a seguire "Che tempo che fa" di Fabio Fazio

Città del Vaticano - In gergo giornalistico quello di Papa Francesco sarebbe un vero e proprio “lancio” della trasmissione “Che tempo che fa”. Lo ha fatto durante l’Angelus a Piazza San Pietro, dopo aver ricordato che domani ci sarebbero state le celebrazioni della Giornata della Memoria. “L’orrore per lo sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto in quegli anni non può essere dimenticato né negato – ha detto Papa Francesco che poi ha aggiunto “Ricordo la brava poetessa ungherese Edith Bruck: lei ha sofferto tutto questo. Oggi se volete potete ascoltarla nel programma ‘Che tempo che fa’ “ ha concluso Bergoglio.

