Giulia Arena, la siciliana de Il paradiso delle Signore

Giulia Arena, l'attrice messinese pisana di origine, classe 1994, divenuta Miss Italia nel 2013, è una delle protagonista della fiction Rai "Il paradiso delle signore". Un ruolo che Giulia ricopre con grande entusiasmo. Ma cosa sappiamo di Giulia Arena e della sua vita privata?

Dopo aver vinto Miss Italia, interpreta il ruolo di Ludovica Brancia di Montalto nella fiction Rai "Il paradiso delle signore", mentre nel 2019 gira la serie televisiva "Bella da morire", che va in onda nel 2020, dove interpreta il ruolo di Gioia Scuderi. La sua vita sentimentale sembra andare a gonfie vele così come la sua carriera. Giulia è fidanzata con Anton Giuseppe Morra, avvocato siciliano con cui ha studiato alla facoltà di giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. La coppia è felicemente fidanzata dal 2015 e convive da qualche tempo a Roma, si mostra sporadicamente sui social, in cui appare innamorata e affiatata.

Alta 1.70 m, ha capelli castano chiaro e occhi verdi. Si è diplomata quest’anno al liceo scientifico e decise poi di trasferirsi a Milano per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza Internazionale dell'Università Cattolica. Nonostante sia nata in Toscana, i genitori di Giulia sono siciliani ed è proprio a Messina che ha vissuto per tutta la sua infanzia e adolescenza, prima di trasferirsi a Milano.