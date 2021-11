Giusy Attanasio, la neomelodica napoletana sbanca Palermo VIDEO

Palermo – Assembramento da fare invidia a Can Yaman ieri sera, davanti al Politeama Multisala, per il concerto della 33enne cantante neomelodica partenopea Giusy Attanasio: una folla di giovani, ma non solo. Ecco le immagini condivise sui social da chi era fila o l'aspettava all'ingresso del teatro.