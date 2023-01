Giusy Buscemi, si laurea a sei mesi dalla nascita del figlio,

Giusy Buscemi si è laureata in lettere e filosofia, a sei mesi dalla nascita del figlio. L'attrice, ex Miss Italia, protagonista di diverse fiction come Don Matteo e Il paradiso delle signore, ma anche di pellicole di successo come Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem, aveva dato il suo ultimo esame con il pancione e ora, dopo sei mesi è arrivata la laurea.



Il post sui social

La Buscemi 29 anni originaria di Mazara del Vallo, ha conseguito il titolo in Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma dopo 10 anni. A festeggiare con lei questo importante traguardo, c'è stata tutta la famiglia, compresi i suoi tre bambini a cui ha dedicato la tesi di laurea.

Nel post su Instagram Giusy scrive: «Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita».

L'attrice siciliana, tra la famiglia e il lavoro ha avuto molto da fare negli ultimi anni, ma è sempre andata avanti con lo studio: «A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto».

I ringraziamenti, il post

Nel post su Instagram mette una serie di foto in cui si mostra felicissima del suo traguardo e alla fine fa anche dei ringraziamenti: «Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza».

Volere è potere dunque, congratulazioni!