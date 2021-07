Abiti da cerimonia 2021: lunghi, freschi e con stampe floreali

Dopo un lungo stop anche allo scambio di promesse, questa estate gli innamorati tornano a celebrare il matrimonio con le persone più care. A tamponi negativi si intende.

Luglio, agosto e settembre sono i mesi più scelti per tenere la cerimonia. Pertanto la scelta dell'abito giusto oer parteciparv i si avvicina.

Noi abbiamo preparato diverse proposte di abiti lunghi estivi, che potrete riutilizzare oltre all'occasione per cui lo comprerete.

Un bouquet di fiori





Abito ACT N°1 x Marella



Largo ai fiori. Bellissima questa fantasia sull'abito midi color acquamarina di ACT N°1 x Marella. Lo potete acquistare in saldo a più del 30% di sconto. L'abito è fresco e morbidissimo, con scollo rotondo, maniche raglan lunghe a palloncino e polsini sottili, gonna plissettata e laccetto da stringere in vita.





Abito midi di lino con stampa floreale, Zimmerman



Continuiamo con i fiori con questo raffinatissimo abito midi di Zimmerman. Il capo di lino rosa, si presenta senza spalline con una vestibilità morbidissima. Lo potete anche indossare con uno scialle da poggiare sulle spalle.



Maxi abito in seta, Camilla



Svolazzante come le farfalle che si poserebbero sui fiori di questa stampa, il maxi abito di Camilla è un avvolgente proposta che risolverà ogni dubbio sull'abito da acquistare. Realizzato in seta azzurro-turchese, l'abito presenta un taglio asimmetrico a portafoglio con una cintura in coordinato (sempre seta). Il dettaglio inaspettato: la decorazione di cristalli lungo la scollatura di ruches.

Il chemisier



Abito midi San Gallo Edition in cotone, Valentino



Restiamo sulla lunghezza midi, ma abbandoniamo la ricchezza floreale dei modelli appena visti per vestiti che fanno della tinta unita il loro punto di forza. Valentino, al massimo dell'eleganza, propone un abito ricco di dettagli in pizzo san gallo sulla parte inferiore della gonna. Realizzato in cotone color carta da zucchero, l'abito ricorda uno chemisier, presenta colletto, coulisse alla vita e ampia gonna con orli smerlati.





Silk Circo Dress Blue, Atelier Marta Ferri



Un altro chemisier tinta unita quello dell'Atelier Marta Ferri: uno spledido capo lungo fino a terra realizzato in seta con balze arricciate e bottoni bianchi a contrasto. Potete indossarlo con una gonna a campana o un pantalone largo dal colore acceso.

Il raso e la seta





Abito midi di raso con stampa floreale, Self-Potrait



Ricorda il qipao cinese questo abito midi di Self-Potrait: modellato sul vostro corpo, questo vestito di raso giallo con una delicata stampa floreale a contrasto presenta una scollatura a V e una fluida gonna midi, allacciata da piccoli bottoni rivestiti di seta.





Abito off-the-shoulder in seta, Anna Kosturova - Esclusiva Mytheresa



Per concludere vi proponiamo un'esclusiva Mytheresa in saldo al 40% sul sito del rivenditore: un abito lungo di Anna Kosturova in pura seta color zafferano macchiato di fucsia, senza spalle con cinturino di tessuto da allacciare in vita per lasciar cadere morbida la gonna leggera.