Beatrice Venezi a Sanremo 2021: i look della quarta serata

Sanremo - Gli abiti di Barbara Palombelli e Beatrice Venezi a Sanremo 2021, nella quarta serata del 71°esimo Festival trionfa la bellezza della semplicità

La giornalista e la direttrice d’orchestra sono le protagoniste femminili della quarta serata. La serata dedicata alla proclamazione della sezione Nuove Proposte e insieme a Barbara Palombelli Amadeus ha voluto accanto a se anche Beatrice Venenzi.

La direttrice d'orchestra che il pubblico di Rai1 ha imparato a conoscere durante le puntate di AmaSanremo e che ha proclamato Guadiano, il vincitore tra i giovani in gara delle nuove proposte, tra i quattro finalisti.

Barbara Palombelli è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo e, fin da quando è apparsa per la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston, ha incantato tutti con la sua eleganza. La giornalista ha fatto sì che all’evento trionfasse la bellezza della semplicità.

Dopo la giovane attrice Matilda De Angelis, la splendida Elodie e la modella del momento Vittoria Ceretti, Amadeus ha deciso di avere al suo fianco la nota giornalista. Se fino ad oggi sul palcoscenico dell'Ariston avevamo visto sontuosi abiti da sera, cristalli, paillettes e scollature audaci, nella semifinale Barbara ha preferito puntare sulla semplicità, incantando tutti con i suoi look ricercati ma allo stesso tempo sobri. Così facendo, ha dato prova che si può essere eleganti anche senza osare o strafare. Due cambi d’abito per lei, in bianco per la prima parte, in nero per la seconda parte, nella quale ha recitato un monologo dedicato alle donne. Dopo il completo pantaloni in bianco, la giornalista e conduttrice ha scelto, nella seconda parte un abito vestaglia morbido, di velluto nero, concedendosi uno spacco misurato.

Per un evento così importante, immancabile è l’attenzione all’immagine valorizzata da abiti e gioielli. Lo stile semplice ma ricercato che il pubblico riscontra nelle apparizioni quotidiane di Barbara Palombelli durante i suoi programmi televisivi ieri sera è stato impreziosito dal tocco sartoriale di Giorgio Armani.

Beatrice Venezi, invece, tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa, si è affidata a un’altra eccellenza del Made in Italy, la maison Valentino, le cui creazioni sono state impreziosite da gioielli Bulgari.

Non solo brava e spigliata, sul palco ha dimostrato con il suo fisico asciutto e il suo portamento da non avere niente da invidiare alle modelle delle serate precedenti.

Beatrice Venezi ha mostrato con i suoi abiti tutta la sua femminilità al Festival di Sanremo 2021. Il “direttore” d’orchestra, come vuole essere chiamata, ha scelto un abito bustier di Giorgio Armani color magenta, poi un lungo vestito color oro sempre Armani. A impreziosirlo ricami in cristalli blu e gioielli Bulgari.