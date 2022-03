Gli anelli chunky sono la tendenza dei gioielli 2022

Dopo le collane con perline che sono state la grande tendenza in fatto di gioielli dell'estate 2021, per la stagione 2022 aspettiamo il ritorno di un'altra tendenza degli anni '90: gli anelli chunky. Si tratti di quegli anelli molto voluminosi, spesso con colori accesi nei toni fluo, oppure semi preziosi, con pietre colorate e in generale montature molto grosse e appariscenti.





Puff Paris, Mon Cher Moi



Possono essere di plastica, oppure di ottone comoe questi di Mon Cher Moi, poi dipinti a mano. Sul sito trovate tantissimi anelli chunky, con forme irregolari come il Puff Paris, oppure più compatti, a seconda dei vostri gusti.





Signet ring, Mon Cher Moi

Di tutt'altro genere, ma ugualmente interessanti sono gli anelli di Voodoo jewels, spesso realizzati in bronzo placcato oro con pietre semi preziose. Ogni creazione di questo marchio di gioielli e unica e originale, in quanto creato dalle mani di Livia Lazzari in Italia.



Sono pezzi che vengono creati ex novo sulla base della domanda, perciò l'anello acquistato potrebbe risultare leggermente diverso rispetto a quello della forma. E' così quando si acquista l'artigianato ed è bellissimo!





Aita ring, Voodoo jewels





Aritimi ring, Voodoo jewels



A proposito di fatto a mano, lo stesso discorso vale per LaVue Milano, brand di una giovane artista davvero talentuosa che crea dei gioielli con pietre semi preziose davvero speciali. Sul suo sito potrete acquistare orecchini, collane, bracciali e altri piccoli oggetti, ma gli anelli sono il pezzo forte. E di anelli chunky ne trovate a volontà!





Cupido, LaVue Milano



Come questo "Cupido" con montatura bombata di bronzo giallo con sintesi di rubino a forma di cuore, incorniciato da piccole ametiste. Irresistibile.

Se il vostro anello chunky come prerogativa deve brillare, ecco cosa acquistare: questo crystal double G di Gucci.





Gucci



Questo anello presenta le iniziali del fondatore Guccio Gucci, la doppia G delle popolari cinture per intenderci, incorniciate da otto cristalli incastonati nel metallo rifinito in oro. Uno di quegli anelli che non passeranno inosservati e che concentraranno tutta l'attenzione sulle vostre mani.