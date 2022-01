Gli anelli da uomo e da donna di tendenza nel 2022

Anche voi amate così tanto gli anelli da ricoprirvi le dita dei vostri preferiti oppure preferite dare importanza ad ogni anello ed indossarli separati? Comunque sia, noi abbiamo preparato una lista di anelli imperdibili e di tendenza nel 2022, sia da donna che da uomo. Dal cult di Cartier, l'anello con chiodo in oro con diamanti, fino al punto luce da donna di Pandora, dall'anello barocco da uomo di Versace alla fede scura di Nove25.

Quelli da donna





Anello punto luce a goccia, Pandora



Partiamo con un luminosissimo zircone a forma cubica, incastonato tra piccoli zirconcini: è l'anello Punto Luce della collezione Timeless di Pandora. L'anello è realizzato in argento sterling 925, luminoso e brillante. Da regalarsi. O regalare, ora che Pandora ha messo a disposizione il misuratore che indicherà la misura di anelli giusta da acquistare per la persona a cui volete consegnare il regalo.



Anello CD Navy, Dior



Novità da Dior: l'anello CD navy realizzato in metallo con finitura dorata, dopo averlo visto sfilare in passerella, è ora disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Dior. Il dettaglio speciale è l'interpretazione del logo "CD", che impreziosisce l'anello e ricorda la chiusura della iconiche borse della maison francese. Perfetto se amate lo stile minimal e i gioielli color oro.



Anello Juste un clou, Cartier



E' uno degli anelli più desiderati quello a forse di "chiodino" di Cartier. Si chiama Juste un clou ed è disponibile in diversi materiali, con o senza diamanti. Il prezzo chiaramente varia di molto. Noi amiamo quello in oro giallo, ornato con 53 diamanti e lo trovate anche in oro rosa, oro bianco, semplice oppure più complesso con più rotazioni intorno al vostro dito.

Quelli da uomo





Anello barocco V, Versace



Anelli molto interessanti pure per gli uomini, anche se per molti modelli la distinzione è molto sottile e cade. Partiamo dall'anello barocco di Versace, un oggetto audace e massiccio, realizzato in metallo color oro, rifinito dal dettaglio che lo rende riconoscibilissimo: il taglio a "V" decorato. Forse da portare da solo sul dito centrale?



Anello GG, Gucci



Questo è uno di quegli anelli per cui la distinzione tra uomo e donna viene meno: l'anello in questione è di Gucci, realizzato in argento 925, grande di dimensione, attorno tutta la superficie dell'oggetto sono imrpesse delle incisioni vagamente floreali, che definiscono l'incrocio centrale delle due G.



Fede puntinata, Nove25



Per concludere la nostra selezione degli anelli imperdibili del 2022, il best seller di Nove25: la fede puntinata. Un gioiello scuro, quasi nero alla base, con puntine più lucide. Questo effetto è dato dalla finitura brunito lucido. Un anello facilmente abbinabile ad altri anelli più complessi ed elaborati.