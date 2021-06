Gli Angeli di Victoria's Secret non volano più: basta modelle, sì portavoci

Un radicale cambio di immagine per il brand di lingerie Victoria's Secret, noto a livello mondiale per le spettacolari sfilate con i suoi "Angels". Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid sono alcuni tra gli Angeli passati alla storia, modelle meravigliose, dai corpi scolpiti e magrissimi, irraggiungibili perché lontani dalla realtà dei corpi di quelle donne che guardano sfilare modelle super sexy con cui non riescono a relazionarsi se non per un senso di insoddisfazione verso il proprio corpo.



La chiave del successo iniziale di Victoria's Secret sta proprio nell'occhio di chi guarda: fondato nel 1977, il brand si rivolge agli uomini che comprano la lingerie per le proprie compagne, mogli, amanti. Capiamo presto che l'occhio, che vuole la sua parte, è quello di lui: poco importa cosa vogliono le donne. L'estetica dei negozi ricorda i salottini per signore di epoca vittoriana: la boutique quindi è il luogo dove sono nascosti i "segreti" di lei, anzi di lui.





Victoria's Secret Angels



I negozi diventano più raffinati quando l'azienda passa nelle mani di Leslie Wexner e Victoria's Secret comincia ad essere appetibile anche per il pubblico femminile, attratto dai grandiosi Fashion Show che negli anni Novanta rendono indimenticabili le ali piumate indossate dalle supermodelle Giselle Bundchen, Tyra Banks, Gigi Hadid e molte altre.

Ma qualcosa non funziona più: il movimento del #MeToo apre la prima crepa nel mondo della femminilità stereotipata di Victoria's Secret. Il brand non è portavoce di messaggi positivi e di ispirazione al pubblico di giovani, ragazze e ragazzi: il vero messaggio promosso dal marchio di lingerie è che se non si possiede il corpo di Adriana Lima, non sia possibile essere desiderate dall'uomo.



Ne consegue che il corpo di una donna, che seguendo il ragionamento deve essere "perfetto", è al servizio del desiderio dell'uomo. E' la stessa matrice di pensiero che nel maggio 2020 durante una puntata radiofonica di Radio Capital porta lo psichiatra Raffaele Morelli ad affermare con convizione che "se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi". Quasi ringraziamo il professore per le parole con cui tenta di zittire Michela Murgia perché da quell'episodio la scrittrice pubblica "Stai Zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più", un potente manuale di femminismo pratico.



VS Collective



Non vi è nulla di credibile nell'immagine promossa da Victoria's Secret, che se ne accorge quando i numeri iniziano a calare drasticamente. Cosa fare per riprendersi? Cambiare dalle radici. Non più Angeli, quindi, ma un collettivo di persone chiamato "VS Collective": le nuove testimonial del brand sono attiviste, imprenditrici, modelle curvy, attrici transgender. Sono Megan Rapinoe, Eileen Gu, Priyanka Chopra Jonas, Paloma Elsesser, Valentina Sampaio, Amanda de Cadenet, Adut Akech.



Cambia anche il Consiglio di Amministrazione di Victoria's Secret, composto solo da donne. Questo cambiamento profondo è dettato da necessità di sopravvivenza o da vero attivismo? In ogni caso è importante dare voce a chi davvero è in grado di far riflettere, mostrare e aprire un dialogo su ciò che vogliono le donne, non ciò che gli uomini vogliono per loro.