Gli earcuff sono gli orecchini must have per l'estate 2021

Ora che si inizia a respirare più libertà e ad uscire non solo per lavoro, ma anche per il piacere di una cena tra amici, il desiderio di accompagnare il look scelto con i giusti accessori è ancora più forte. Non solo scarpe e borse: uno degli oggetti di moda più di tendenza per la primavera estate 2021 è l'earcuff, l'orecchino che non ha bisogno di foratura per essere indossato con stile.



I modelli sono infiniti: vanno dal più semplice orecchino a cerchietto, ad altri dal design più ricercato che avvolge tutto l'orecchio. In oro o placcato oro, argento con diamanti o perle: sono tantissime le combinazioni di stile. Sono da indossare in abbinamento ai vostri orecchini oppure soli come gli unici protagonisti delle vostre orecchie. Perfetti per chi adora queste piccole sfiziosità, ma non vuole o non può forarsi i lobi. Andiamo a vedere insieme quali sono i modelli più di tendenza da sfoggiare questa estate.

Quelli semplici





Earcuff Al Blues, Farfetch



Partiamo dai modelli più semplici: forma circolare, sottili oppure un po' più spessi come questi di All Blues, disponibili in argento sterling. Questo orecchino è pensato come singolo, ad esempio indossato per compensare l'orecchio che presenta meno forature.





Mini earcuff, Maria Black, Farfetch



Più fini e dall'aspetto artigianale questi di Maria Black in argento sterling placcato oro. Un semplicissimo anellino che rifletterà una luce dorata al centro del vostro orecchio.





The whisper of light, Bjorg



Si chiama "sussurro di luce" questo doppio earcuff di Bjorg, realizzato in argento sterling 925, fatto a mano con una texture che ricorda la superficie di un meteorite. Delicatissimo.

Quelli col punto luce





Earcuff con diamante, Persée, Net-a-porter



Raffinatissimo questo earcuff di Persée: un cerchietto sottile in oro con una catenella fine da cui pende come una goccia un piccolo diamante. Può essere abbinato alla versione con diamantino senza catena.





Galaxy, Lil Milan



Un altro punto luce è "Galaxy", l'earcuff di Lil Milan, che affida al gioiello dal nome evocativo il compito di farvi brillare. Realizzato in oro 9 carati con 3 zirconi, è disponibile anche nella versione liscia.



Su Vestiaire Collective, rivenditore di moda e accessori vintage e di seconda mano, trovate anche un earcuff dorato con pendente a goccia di cristallo di Fenty, mai indossato.

Quelli con i cristalli





Earcuff con cristalli, Tom Wood, Farfetch



Molto più appariscenti i modelli tempestati di cristalli colorati, come questo di Tom Wood disponibile su Farfetch singolarmente.





Earcuff in cristallo e ottone, Alexander McQueen, Farfetch



Anche questo modello di Alexander McQueen non passa inosservato: tempestato di cristalli nella parte più estesta che avvolge l'orecchio esternamente, presenta anche una piccola virgola di ottone che si aggancia al lobo dell'orecchio. Un vero protagonista: è venduto singolarmente, nel caso in cui vi venisse la voglia (poco consigliata) di indossarlo su entrambe le orecchie.

Quelli con le perle





Earcuff di oro, Mizuki



Più sobri e delicati i modelli con perle, come questo in oro 14 carati di Mizuki. Le perle di qualità AA accompagnano il cerchietto dell'earcuff, dalla più piccola alla più grande perla.





Monorecchino con perle, APM Monaco



Sempre con perle di diverse dimensioni, questo mono earcuff di APM Monaco avvolge i tre dettagli preziosi con un pavè di zirconi bianchi.