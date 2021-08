Gli occhiali da sole da acquistare con i saldi online

I saldi estivi cominciati ai primi giorni di luglio sono sempre più convenienti. I principali siti di e-commerce moda, tra cui Mytheresa, Yoox e Farfetch, dedicano un'intera sezione ai saldi con pagine e pagine di articoli dei rinomati brand a prezzi sempre più accessibili. Per facilitarvi la ricerca, noi abbiamo selezionato per ciascuno di questi rivenditori online i modelli di occhiali da sole in saldo su cui investire.

Gli occhiali da sole scontati di Mytheresa





Occhiali da sole oversize, Versace



Modello oversize, lenti squadrate, questi occhiali da sole di Versace li trovate scontati del 30% su Mytheresa. La montatura sottile contrasta con le dimensioni dell'occhiale. L'articolo è disponibile in nero, con il dettaglio dorato della riconoscibile Medusa di casa Versace applicato sull'asticella altrettanto nera.







Occhiali da sole cat-eye, Stella McCartney



Al 30% anche gli occhiali da sole di Stella McCartney. Sono realizzati in acetato, dalla forma cat-eye leggermente accennata sulla montatura oversize. Le asticelle altrettanto massicce riportano il logo, scritto per esteso in bianco, che contrasta sullo sfondo nero e lucido dell'occhiale.





Occhiali da sole F is Fendi, Fendi



Un'altra montatura over per il modello F is Fendi della casa di moda romana: realizzati in acetato, presentano una montatura nelle tonalità del biege, con profilatura in oro come il logo presente sull'aste spesse dell'occhiale. Le lenti sfumate digradano dal marrone alle tonalità più chiare di beige.

Gli occhiali da sole scontati di Yoox





Occhiali da sole, Bottega Veneta



Di un bordeaux intenso e dalla forma affusolata, questo paio di occhiali di Bottega Veneta partono da un prezzo iniziale di 270 euro e li potete ora acquistare su Yoox a 160 euro. La montatura di plastica è leggera, le lenti sono in coordinato con la tinta bordeaux degli occhiali, le astine sono incise con il logo riportato per esteso accanto ad una piccola placca dorata.





Occhiali da sole, Prada



Molto più sportivo il modello di Prada, da una forma sottile e schiacciata dalle geometrie definite della montatura. Di un nero semplicissimo che si estende su tutto l'occhiale, "Pradaness" è la definizione migliore di questo paio di occhiali da sole.





Occhiali da sole, Linda Farrow x Dries Van Noten



Linda Farrow ha realizzato una linea anche per Dries Van Noten (noi vi avevamo consigliato il paio di occhiali disegnati da lei per The Attico): il modello è piuttosto tondeggiante, con una montatura spessa in plastica rosa e lenti sfumate di un rosa tendente al beige.

Gli occhiali da sole in saldo di Farfetch





Occhiali da sole rettangolari, Ambush



Sottilissimi, gli occhiali da sole di Ambush scontati del 20% su Farfetch sono perfetti se non amate le montature pesanti. Questo paio presenta una forma rettangolare, astine dritte in acetato di superficie liscia con finitura opaca.







Occhiali da sole cat-wyw, Dolce & Gabbana Eyewear



Affusolati come gli occhi di un gatto, questo paio di occhiali con montatura nera cat-eye presentano il logo "DG" con lavorazione barocca sulla parte più spessa dell'asta. Li trovate scontati al 50% su Farfetch!







Occhiali da sole cat-eye con borchie, Valentino Eyewear



Valentino Eyewear declina il "rosso Valentino" su un modello cat-eye con piccole borchie che si estendono lungo la lente altrettanto rossa. Le asticelle dritte e sottile presentano il logo inciso per esteso. Anche qui una super offerta: gli occhiali sono scontati al 50%!