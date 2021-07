Gli occhiali da sole di tendenza per l'estate 2021

Siete una di quelle persone che stanno bene solo con un modello di occhiali? Oppure la vostra forma del viso vi permette di portare anche gli occhiali alla Harry Potter senza sembrarne una caricatura? Provare ad uscire dalla comfort zone anche in fatto di occhiali potrebbe sorprendervi. Tra le tendenza di quest'estate, noi abbiamo preparato una serie di proposte di occhiali da sole: provate e trovare il modello che meglio si abbina all'umore della vostra giornata.

Quelli rotondi





Izipizi #G Sun



La classica forma rotonda si colora di rosa pesca per proteggervi dai raggi del sole. Il modello #G SUN di Izipizi è la perfetta sintesi tra la tradizione e la tendenza: stanghette flessibili e morbide, sono perfetti per chi si prende sul serio, ma non troppo. Il costo è imbattibile: ottimo rapporto qualità prezzo.







Round Metal, Ray-Ban



Più classico di Ray-Ban non si può: Round Metal è il modello indossato dalle leggende della musica, ispirato alle controculture degli anni Sessanta. La montatura metallica dalla forma rotonda presenta lenti in cristallo, disponibili anche a specchio, sfumate o polarizzate. E se proprio non sapete resistere, pure da vista.

Quelli sottili





Occhiali da sole cat-eye, Fendi Eyewear



Si allontana dalla tradizione questo modello di Fendi Eyewear: la forma d'origine è il cat-eye ma più squadrato. In generale risulta alleggerito dalla sottile montatura in acetato. E' disponibile in nero, con le lenti nere semitrasparenti.





Occhiali da sole in metallo, Bottega Veneta



Molto sinuoso il modello di Bottega Veneta che vi proponiamo: la montatura in metallo circonda solo la parte inferiore dell'occhiale, come un fosse oro colato in attesa di solidificarsi. Le lenti dorate sono realizzate in nylon tonale e hanno finitura metallizzata.