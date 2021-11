Gli orecchini di moda per l'autunno 2021 hanno il logo a vista

Siete alla ricerca dell'orecchino da acquistare? Come abbiamo visto sulle passerelle dei brand più importanti, le collezioni autunnali non possono fare a meno di un dettaglio che salta subito all'occhio: gli orecchini con logo sono il must-have dell'autunno 2021.



Orecchino di argento con logo, Prada



Impossibile non averlo notato da Prada, che ha lanciato la tendenza con il maxi orecchino, portato in coppia oppure con come unico pezzo su un solo lobo. L'orecchino in argento sterling è rifinito con smalto nero oppure in altre vernice colorate. Cosa lo rende caratteristico? La forma triangolare del logo, che pare essere stato prelevato da una borsetta Prada e incastonato in un pendente per il vostro lobo.

Orecchini Chanel



Tra i modelli più amati di sempre, le doppie C di Chanel. Questa versione che si discosta dalla classica versione che si trova ormai ovunque, spesso contraffatta, è realizzata in metallo, oro con strass e cristalli. I due orecchini sono asimmetrici e uno dei due si può portare come ear cuff, senza la necessità di un secondo piercing.



Orecchini VLOGO, Valentino



Molto semplici, gli orecchini VLOGO di Valentino: realizzati in ottone con rivestimento dorato, presentano chiusura a spilla e l'iconica V al centro dell'orecchino.





Orecchini GG in oro, Gucci



Della stessa serie dorata con logo super minimal, anche gli orecchini di Balenciaga logati BB e quelli di Gucci con la doppia GG. Il modello di Gucci in realtà è realizzato in oro giallo 18 carati. Appartengono alla collezione Ouverture ed esistono altre varianti molto più vistose che trovate sul sito di Gucci.



Orecchino singolo, Fendi



Per concludere, un'orecchino fuori dal coro: logato sì, ma mono. L'orecchino singolo di Fendi ha una finitura placcata in oro, forma ovale con le doppia FF che si sviluppa all'interno della figura. Una di queste è decorata con cristalli. La tendenza del logo incontra quella del mono accessorio.