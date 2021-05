Gli zoccoli: i clogs sono la scarpa dell'estate 2021

I clogs sono tornati alla ribalta e per la primavera 2021 si mettono in mostra sia nella versione originale nordeuropea che nelle rivisitazioni deluxe dei più prestigiosi brand di moda. Non le Crocs in plastica (per fortuna) ma gli zoccoli di legno in stile olandese, con la tomaia in pelle e dall’irresistibile piglio vintage anni Settanta. La tendenza clogs impazza tra le fashioniste e alle sfilate primavera estate 2021 – e la cosa incredibile è che queste scarpe sono più eleganti di quanto si pensi.

I clogs tornano all’insegna di materiali pregiati e di dettagli unici che li rendono perfetti per essere indossati sia a piedi nudi con un abito lungo che abbinati ai jeans con un paio di calze colorate. Gli zoccoli sono calzatura dell'abito tradizionale olandese, indossati in occasioni speciali come le rivisitazioni storiche e durante i balli nazionali.

La moda è ciclica e prima o poi tutti i nodi tornano al pettine: direttamente dai 2010, ecco riemergere gli zoccoli in legno, o clogs, scarpa controversa ma di grande carattere.



Il merito del loro ritorno lo si deve in primis a Hermès, che ha portato sul catwalk dellle calzature elegantissime. Pelle lucida semplice ed elegante nei colori beige, marrone o nero, con borchie a contrasto che rivestono i lati: questo l’identikit degli zoccoli trendy di stagione.

Quella che la it-girl Camille Charriere ha chiamato "clogophobia" in un post su Instagram, ossia la "paura degli zoccoli", si è scatenata dopo che il colosso del lusso Hèrmes ha aperto le porte del mondo dell'alta moda agli zoccoli con la sua collezione primavera-estate 2021. Ad ottobre, il Lyst report aveva registrato una crescita nella domanda per i clogs del 27%, e la frenesia nei confronti dell'ultima declinazione degli ugly sandals è iniziata con i mules di J.W Anderson. È poi decollata quando anche Celine, Bottega Veneta e tante altre case di alta moda hanno lanciato i loro modelli. Insomma per chi li odia non c'è storia: i clogs sono la scarpa dell'estate 2021. C'è qualcosa di intrigante dietro ad una scarpa così controversa, che la rende irresistibile. Come dimostra anche il successo di Birkenstock degli ultimi anni, brand entrato nell'olimpo di LVMH grazie alla sua sapienza competitiva. I clogs oggi sono una autodichiarazione di stile, nascono per funzionalità nei paesi nordici per poi diffondersi in Svezia ed in Giappone, diventando poi l'ultima frontiera della moda influenzata dallo scandi-style.



Come abbinare gli zoccoli nel 2021?

Se pensate che siano impossibili da indossare se non in alta montagna, vi sbagliate di grosso. Il tacco basso e comodo ci autorizza a provarli nel look di tutti i giorni. Come abbinare gli zoccoli di legno con stile nel 2021? Dei jeans a zampa come nei mitici Seventies e una camicia bianca, per esempio. Oppure un abito midi floreale da hippie girl. O ancora, un blazer maschile. Immancabile, il calzino a vista, come insegnano le influencer.