Gonna tartan: I modelli imperdibili per l'Autunno Inverno 2020/21

La gonna scozzese torna in passerella come capo chiave della stagione fredda: è di nuovo tartan mania scopriamo come indossare questo intramontabile must have. Scopriamo i modelli imperdibili che accendono i look dell'Autunno Inverno 2020 2021 e come indossarli

Le sue origini ci portano in Scozia, in un passato molto lontano. Ma oggi la gonna tartan - o gonna scozzese - è un grande classico, un must-have che non può mancare nel nostro armadio. E le passerelle Autunno Inverno 2020 2021 ce la propongono in numerose versioni. Lo Scottish style o meglio conosciuto come tartan, è uno stile che non tramonta mai e anche per questo inverno 2021 lo ritroviamo protagonista delle migliori passerelle. Il tessuto a quadri rimanda le sue origini in Scozia, dove la lana delle Highland veniva utilizzata per la realizzazione del famoso kilt, tipico gonnellino indossato dal genere maschile.

Il Tartan

Il tartan occupa un capitolo molto speciale nella storia della moda. In Italia viene più comunemente definito “scozzese” e il nome si rifà alle sue origini: la fantasia tartan, infatti, affonda le sue radici nell’affascinante Scozia. Tartan o tessuto a quadri è un incrocio di fili di colori diversi che si ripetono nel cosiddetto “sett“, uno schema di strisce orizzontali e verticali bianche o colorate, che vanno a sovrastare lo sfondo colorato, solitamente rosso o blu.

Fantasie a quadri, trame scozzesi e vestiti stile plaid saranno un vero e proprio must di stagione ma trionfano in passerella le gonne tartan annodate che rievocano gli abiti delle tribù Masai, o quelle modello pencil, fascianti e lunghe fino alla caviglia, in chiffon plissé e arricciature disegnate da Riccardo Tisci per Burberry.

Modelli e lunghezze della gonna tartan

Questa stagione nel nostro armadio non ci sarà soltanto il classico modello ad A che sfiora il ginocchio. Via libera a gonne più corte in stile preppy, ma anche a pencil skirt lady-like con spacchi seducenti e a gonne lunghe e morbide. Non mancano silhouette innovative.

I colori della gonna tartan

Non ci sono limiti alle palette per le gonne tartan di questa stagione fredda. Accanto ai classici rosso e verde troviamo protagonisti anche il rosa, arancio, blu elettrico, marrone e grigio. C'è n'è per tutti i gusti, insomma a voi la scelta tra i modelli che vi suggeriamo di seguito da cui poter prendere spunto.

Scopriamo i modelli più gettonati da avere nel guardaroba

Le gonne tartan sono un must have da avere nel proprio guardaroba durante l'inverno 2020: scopriamo i modelli più gettonati, dalle gonne lunghe tartan, passando per quelle a tubino, fino a quelle a ruota e come abbinarle al meglio per outfit ricchi di stile e femminilità.

Miu Miu, presenta le gonne lunga a quadri con motivo a pieghe. Lo scintillante ricamo all-over ne domina il design, animato sul davanti dalla chiusura con bottoni in velluto.

Pezzo cult di Dior la gonna a pantaloncino bianca, arancione scuro e nera, impreziosita dal motivo tartan. Realizzato in twill di lana, questo elegante modello a portafoglio è caratterizzato dalla silhouette a tulipano. Può essere indossata con una blusa e stivali per ottenere un look rétro. de o blu, da cui nascono linee e quadrati con diversi effetti cromatici.

Infine, Vivienne Westwood disegna una rivisitazione in chiave moderna e d'ispirazione punk rock del classico kilt. Si tratta di una minigonna in tartan mix, progettata con una chiusura a bottoni e rifinita con pieghe a taglio vivo.

Tartan mania: Come abbinare la gonna scozzese

Ma come indossare questo intramontabile must have? Per questa stagione, la gonna tartan è perfetta da abbinare con camicie e maglioncini che ne richiamano il colore, o a completo con blazer e giacche en pendant. Per quanto riguarda la calzatura perfetta, quelle più adatte sono gli stivali dal gambale alto o alla caviglia. Per un effetto super chic si può puntare su un paio di ballerine o osare con un sandalo vertiginoso.

La gonna si sposa perfettamente con t-shirt semplici a tinta unita, maglioni oversize o camicia bianca con dettagli particolari.

Anche un dolcevita beige può essere il capo d'abbigliamento da indossare sopra la nostra gonna. Per completare il look possiamo sia per un trench lungo total black sia per un chiodo in pelle.