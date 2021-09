Gonne bianche e nere per l'autunno 2021

La gonna longuette, midi o mini? Di tutte e tre le misure finché il mite clima di settembre lo permette, ancora abbastanza caldo da indossare una minigonna bianca e abbastanza fresco da indossarne una nera di lana. Ecco allora sei tipi di gonna di tendenza per questo autunno 2021, nelle tre classiche lunghezze, con tessuti e lavorazioni diversi e una costante: o è bianco o è nero.

Le mini

Minigonna in lana, Saint Laurent



Partiamo dalle minigonne che in questo periodo potete iniziare ad indossare con un paio di stivaletti. La nostra proposta black arriva da Saint Laurent: una mini in pura lana vergine, con un taglio semplice e minimale, con chiusura a cerniera e gancetti sul retro. La potete acquistare su Mytheresa.







Minigonna a vita alta, Khaite



La versione white di Khaite ha un taglio preso in prestito dagli anni '70 con i cinque grandi bottoni centrali. Leggermente elastica, presenta vita alta e orlo tagliato a vivo. La silhoutte svasata la rende perfetta indossata con una t-shirt tinta unita.

Le midi





Gonna midi in lana, Jil Sander



Un'altra proposta di lana per i modelli di gonna midi. Questa versione di Jil Sander, naturalmente minimal ed essenziale, ha un taglio svasato, si porta a vita alta e presenta due tasche a fessura su entrambi i lati. La chiusura a cerniera è situata sulla parte laterale della gonna. Perfetta se abitate in quelle parti di Italia dove il caldo dell'estate è stato spazzato via dall'ultimo temporale.



Gonna in crepe, Toteme



Tessuto più fresco, il crepe di viscosa è perfetto per salutare gli ultimi giorni di estate. Il modello di Toteme, acquistabile su Mytheresa, veste a vita alta, con un elastico che sostiene il punto vita, e cade morbido fino a sopra le caviglie. E' disponibile in questa delicatissima tonalità champagne.