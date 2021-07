Gonne lunghe e fresche per l'estate 2021

Se il calore dell'estate non vi dà pace e il pensiero (in apparenza più logico) è quello di vestirvi con pochissimi indumenti e di lunghezza ridotta, ebbene, potrebbe non essere la soluzione più fresca. Sì a top con le maniche ampie, ad abiti e gonne lunghe: il segreto sta nei tessuti e nel taglio del capo. Andiamo a vedere insieme quali sono le gonne più fresche e naturalmente di tendenza da indossare questa estate.

Quelle di seta



Gonna lunga a stampa in seta, Etro



La seta scivola leggerissima come acqua fresca tra le vostre gambe. Questo modello di Etro è realizzato in seta preziosa, semitrasparente dal ginocchio in giù e foderata nella parte più alta. La fantasia a motivi botanici è paradisiaca. Dettaglio nascosto: il filo metalizzato che colpisce l'occhio quando la gonna viene illuminata dai raggi del sole.





Gonna in toile di seta, Prada



Vista sfilare sulla passerella della collezione primavera estate 2021, questa gonna di Prada è realizzata in toile di seta, con un finish grezzo, leggermente ruvido. Il modello lo potete acquistare in tinta avorio, ha un design lineare che scende lungo il corpo senza rivelare troppo, grazie alla sottogonna con bordo di pizzo.

Quelle con lo spacco



Batura Skirt, Siz



A vita alta con due spacchi frontali, questa gonna di Siz (acquistabile anche sul sito del rivenditore di moda sostenibile Staiy) è la soluzione perfetta alle giornate più calde di luglio. E' realizzata in cotone satinato e i dettagli della stampa sono dipinti a mano.





Gonna con fantasia Wisteria, Ailanto



Un'altra gonna lunga con aperture laterali per lasciar passare la brezza che vi rinfrescherà. Questo modello dalla vestibilità morbida è di Ailanto: realizzato in viscosa, la stampa Wisteria decora con uccelli e dettagli floreali il fondo nero della gonna. Ad impreziosirla il filo metallico che fa sembrare la decorazione lamé una cascata di stelle cadenti.

Quelle di cotone





Gonna di popeline di cotone, Alaia



E' di popeline di cotone questa ampia gonna di Alaia, inconfondibile per la lavorazione traforata che si ritrova a righe verticali sulla superficie di tutto il capo. Una gonna a ruota voluminosa e freschissima.





Gonna Mae a righe di cotone, Zimmermann



E' una pennellata di freschezza il modello proposto da Zimmermann: balze voluminose tinte dei colori dell'estate su una stampa a righe di diverse dimensioni. Il cotone leggerissimo rinfrescherà le vostre giornate e le tinte sorbetto vi solleveranno l'umore.