Google Camp 2023, tanti Vip attesi

Sciacca, Agrigento - "Google Camp 2023.

Si tiene anche quest'anno al Verdura Resort di Sciacca uno degli eventi più prestigiosi (e segreti) che riunisce in Sicilia uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di multinazionali che si incontrano per discutere e stabilire nuove strategie aziendali tra momenti di svago, musica e ottimo cibo.

Quest’anno tra gli ospiti del Verdura Golf Resort di Sciacca c’è anche Michael Jordan.

Nella platea mondiale che ogni anno converge in Sicilia per il “Google Camp” ecco alcuni degli ospiti che in passato hanno partecipato a questo summit mondiale voluto dal colosso di Mountain View. Il “libro degli ospiti” è impressionante, dal principe Harry d’Inghilterra a Elton John, da Christine Lagarde (da fine 2019 presidente della Banca Centrale Europea) a Rania di Giordania, da Madonna a Lady Gaga, Charlize Theron e George Clooney, Leonardo di Caprio e Will Smith, ma anche Lenny Kravitz e Andrea Bocelli, più tantissimi nomi importanti dell’alta finanza mondiale.