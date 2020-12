Grande Fratello Vip 5: ecco chi entra nella casa venerdì 11 Dicembre.

È tempo di volti nuovi al Grande Fratello Vip che faranno il loro ingresso nella nuova puntata. Curiosi di sapere chi entrerà nella nuova puntata prevista per domani sera 11 Dicembre? Ecco chi entra. Dopo che Mediaset ha deciso di allungare il programma fino al prossimo febbraio nuovi personaggi famosi stanno per entrare nella Casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini ha presentato al pubblico i primi tre nuovi concorrenti: la conduttrice e opinionista Samantha De Grenet, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Filippo Nardi e l'ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. I tre nuovi inquilini sono intervenuti in collegamento nella puntata dello scorso 7 dicembre. La Lorenzini si è detta emozionata: per la giovane il Gf Vip è una grande opportunità dopo il percorso alla corte di Maria De Filippi. Durante la presentazione è intervenuta Patrizia De Blanck, eliminata qualche settimana fa, che ha rivelato di aver avuto un flirt con il nonno di Nardi, anche lui di origini nobili. I tre nuovi inquilini entreranno ufficialmente in gioco nella puntata prevista domani sera, venerdì 11 dicembre. Lunedì 14 dovrebbe essere la volta invece degli gli altri nuovi concorrenti: Andrea Zenga, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell'Isola, Mario Ermito, Serena Grandi.

I nuovi personaggi pronti a essere buttati nella mischia hanno tutti peculiarità che ne rendono l'ingresso foriero di sviluppi. Samantha De Grenet ha per esempio partecipato all'Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello, ci saranno antiche ruggini tra le due? Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, non parla con la sorella Elettra da mesi; c'è poi Carlotta Dell'isola, già entrata nel cuore del pubblico la scorsa estate quando partecipando a "Temptation Island" con il fidanzato Nello mostro il suo amore tenace e orgoglioso; Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile; è una vecchia conoscenza Filippo Nardi, che in anni recenti ha partecipato all'Isola dei famosi ma che nella Casa del "GF" entrò nel 2001 per uscirne dopo pochi giorni in seguito a una crisi di nervi dovuta alla mancanza di sigarette. Anche Mario Ermito, modello e attore brindisino, ha già partecipato in passato al "GF" rimanendo nella Casa per due settimane.

Di fronte ai nuovi ingressi è ancora da capire se qualche inquilino attuale, di fronte alla prospettiva di passare recluso in Casa anche Natale e Capodanno deciderà di gettare la spugna prima. Alfonso Signorini dice non volersi opporre a qualunque decisione.