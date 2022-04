Grande Fratello Vip, Soleil a spasso tra Noto e Siracusa

Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip, sbarca in Sicilia. L’italo americana è sbarcata nel Sud-Italia, dove si è concessa un weekend da sogno ed extra-lusso, in dolce compagnia con un aitante giovane, con in quale nel mezzo del relax di queste ore si è concessa -tra le altre cose- una beauty routine al viso, oltre a delle specialità culinarie locali. L’affasciante show girl è stata avvistata in giro per le vie del centro di Siracusa e per la città barocca di Noto.

Ecco il motivo della sua presenza in Sicilia

Dietro la sua presenza in terra sicula e in particolare nella città aretusea a un evento organizzato da Mtv. Almeno è quello che pare di capire dagli indizi presenti tra foto e storie pubblicate nel profilo instagram di Soleil.

Chi è Soleil Sorge e perché è famosa

Soleil Sorge è uno dei nuovi volti della tv italiana. Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, per poi chiudere il “triangolo” più discusso della tv made in Italy, e ora lex gieffina vip torna al centro dell’attenzione mediatica per un weekend made in Sicilia.

Italo-americana, si è fatta conoscere grazie ad alcuni programmi Mediaset: Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip. Questa edizione, la più lunga di sempre è terminerà il 14 marzo 2022. Tra le protagoniste assolute del reality show c’era, senza dubbio lei, Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata una delle concorrenti più in vista di questa edizione e, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé dall’inizio di questa avventura. E’ stata anche una concorrente del fortunato programma “Pechino Express”. Dopo l’esperienza al Gf vip, adesso partecipa al programma “La Pupa e il secchione”.

Flirt e fidanzati, da Uomini & Donne al Grande Fratello Vip

Nel 2017 Soleil Sorge ha fatto chiacchierare tutti gli appassionati di Uomini e Donne per via della sua relazione con Luca Onestini. Dopo un lungo corteggiamento Soleil è riuscita a battere la rivale Giulia Latini e a conquistare il cuore dell’ex tronista. Quando Luca è però entrato al Grande Fratello Vip la Sorge l’ha tradito con un altro ex del Trono Classico: Marco Cartasegna.

La liaison è durata a malapena un anno. Durante la partecipazione all’Isola dei Famosi Soleil si è innamorata di Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen. Un rapporto tira e molla che ha fatto soffrire parecchio entrambi.

Poi l’influencer ha frequentato per un breve periodo Gianmaria Antinolfi, ex flirt della soubrette argentina. Dall’estate 2021 Soleil è vicina a un ragazzo di nome Carlo anche se al GF Vip si è lasciata coinvolgere in un triangolo amoroso con Alex Belli e la “moglie” Delia Duran che tanto ha fatto discutere e catturato l’attenzione del pubblico amante del Realiity