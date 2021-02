Grave lutto per Dayane Mello, è morto Lucas suo fratello minore

E’ morto a 27 anni Lucas Mello, fratello di Dayane Mello la modella brasiliana che è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP.

A darne notizia è stato Juliano l'altro fratello della modella, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, annunciandone la scomparsa: «Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno». Quindi la chiusura del messaggio con un pensiero alla sorella: «Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve».



La modella si trova dallo scorso settembre nella casa del Grande Fratello Vip ed essendo tra le finaliste di questa edizione ci rimarrà fino alla finale del 3 marzo.



Sul profilo Instagram ufficiale della modella è apparso un messaggio tradotto in tre lingue diverse che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli: «Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff».

Dayane Mello nel frattempo ha appreso nella Casa del Grande Fratello Vip la notizia della morte del fratello Lucas, scomparso in un incidente stradale. “Non lo vedevo da 4 anni”, ha raccontato la modella nella Casa, “Con lui avevo un rapporto diverso da quello che ho con Giuliano, era il nostro cucciolo. Non lo meritava e non lo meritava nostro padre”.



Per il momento, Dayane ha deciso di restare nella Casa. “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare”, ha spiegato ai coinquilini radunati intorno a lei in giardino per sostenerla. Dal momento in cui Dayane ha appreso la notizia della morte del fratello, gli amici conosciuti nella Casa non l’hanno mai lasciata sola.