Greta Pierotti in arte Fata Ariele in vacanza a Scicli

Greta Pierotti l’attrice che interpretava la simpatica Fata Ariele sul canale televisivo Rai YOYO, è stata avvistata a Scicli, nei giorni scorsi , mentre era in vacanza, conosciamola meglio

Greta Pierotti sceglie Scicli per le sue vacanze di Agosto.

Greta Pierotti, che ha compito gli anni lo scorso 4 Agosto, è l’indimenticabile attrice che nelle vesti della fata “Ariele” per molti anni ha raccontato le fiabe della buonanotte su Rai YoYo, conquistando migliaia di bambini, nei giorni scorsi è stata avvistata a Scicli, in vacanza.

Come Gerry Scotti, Alessia Ventura e la Lucarelli, solo per citarne alcuni, numerosi sono i VIP che in questa estate che segna la ripresa post Covid si sono visti passeggiare per le vie di Scicli, lungo la via Francesco Mormino Penna.

Grazie alla sua dolcezza, al suo modo accattivante di rivolgersi al mondo dell’infanzia in un momento della giornata in cui tutto scorre lento e silenzioso, Greta ha contribuito al riacquistare da parte dei bimbi l’abitudine di addentrarsi nel magico mondo delle fiabe, per vivere strepitose avventure prima di andare a dormire.

La Fata Ariele, questo il suo nome d’arte, è una mora sensuale e divertente che tramite l’ausilio di un grande libro si cimentva nell’arte del raccontare le favole della buonanotte a tutti i bambini in ascolto. Ex concorrente per il tanto ambito ruolo di Miss Toscana, Greta Pierotti può vantare un passato di tutto rispetto, costellato da numerose apparizioni in televisione e fidanzati famosi.

Ogni sera fino al 2018, Greta Pierotti, vestita con il suo immancabile abito azzurro che la faceva apparire proprio come una fata, attendeva con trepidazione i più piccoli per raccontare loro le fiabe.

Finita l’esperienza in Rai YoYo, nel 2018 Greta ha fatto parte del cast della serie tv “LE MIRACLE TUNES” che ha conquistato l’intera Europa.