Gucci Bamboo 1947: online la nuova versione della borsa

E' una della borse più iconiche della maison fiorentina, passata alla storia grazie ad altrettante icone come Elizabeth Taylor e alla Principessa Diana, la Gucci Bamboo 1947 da oggi ha un nuovo look, ideato dal direttore creativo Alessandro Michele. La nuova versione di questa amatissima borsa è già acquistabile nelle boutique Gucci oppure online sul sito ufficiale.



Gucci bamboo mini



A rendere così speciale questa borsa è proprio l'impiego del bamboo, materiale apparso sulle borse Gucci nel secondo dopoguerra. La scarsità dei beni necessari agli artigiani, porta quelli di Gucci ad utilizzarne uno che non era soggetto a restrizioni: il bamboo. Facilmente importabile dal Giappone, gli artigiani di Gucci sviluppano un metodo per piegare la canna di bamboo tanto da renderla il manico di una borsa. La prima realizzata è piccola e piuttosto rigida.

E' un'innovazione incredibile: negli anni '50 e '60 è uno degli oggetti più desiderati dalle donne dello spettacolo e in generale dell'alta società. E' con la direttrice creativa che precede Alessandro Michele, Frida Giannini, che il bamboo torna sulle borse di Gucci. Queste stesse borse alla fine del 2021 hanno registrato un incremento delle vendite nel mercato del second hand.



Illustrazione di Nico Ito

Il lancio della nuova versione della Bamboo Bag, inclusa nella collezione Aria, viene affidata da Alessandro Michele a nove artisti internazionali, tra illustratori e fotografi, che hanno interpretato il nuovo look della it-bag secondo la propria visione. I nomi: Nico Ito, Everett Glenn, fumettista, Samson Bakare, Katya Mayer, Maddalena Arcelloni, Suzanne Saroff, Lou Escobar, Cho Gi-Seok e Theo Liu Xiangyu.





Samson Bakare per Gucci



La Gucci Bamboo 1947 entra a far parte delle linea Gucci Beloved: le borse più desiderate tra gli anni '50 e '60, immaginate nuovamente da Alessandro Michele, diventano tra le borse più desiderate dei nostri tempi.





Illustrazione di Everett Glenn





Foto di Suzanne Saroff