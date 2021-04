Gucci Beloved: la nuova campagna di borse per la Primavera 2021

Gucci continua a stupire. Qualche giorno fa, sull'account ufficiale di Instagram i primi indizi di un'altra geniale trovata pubblicitaria: l'attore e presentatore James Gordon terrà il Gucci Beloved Talk Show. Fermi tutti. Stiamo forse sognano? Un talk show sul modello americano di "The Late Show" firmato Gucci? E' tutto vero e il meglio deve ancora arrivare.



Si tratta della campagna pubblicitaria Gucci Beloved Talk Show, dedicata alle borse amatissime da Alessandro Michele: "Amo, adoro le mie borse. Forse saranno per sempre il mio più grande amore, il mio accessorio preferito. Per me è stato quindi naturale chiamare 'beloved' alcune delle mie creazioni." Non poteva che riservare loro un posto d'onore: sotto i riflettori di un talk show pop, glamour, 100% Gucci.



Dakota Johnson in Gucci Beloved Talk Show



La campagna diretta da Harmony Korine con la direzione artistica di Christopher Simmonds, si compone di entrate in scena e brevi incontri con le borse più amate del marchio e personaggi della famiglia Gucci. Difficile stabilire chi attiri di più l'attenzione: la borsa Dyonisus o l'attrice Dakota Johnson, la Jackie 1961 di pelle o il cantante Harry Styles in pelliccia, la GG Marmont o la campionessa Serena Williams?



In una serie di pillole dallo humor riconoscibilissimo, James Gordon accoglie i suoi ospiti con completi ogni volta diversi: verde bosco per la rapper Awkwafina e la sua GG Marmont bianca, blu e rosso per l'attrice Diane Keaton con la sua Gucci Horsebit 1955. Insieme ai suoi look cambia la scenografia, mantenendo come riferimento l'estetica anni '70.



Serena Williams in Gucci Beloved Show



Alessandro Michele afferma di voler "raccontare il concetto 'beloved' in modo ironico, ispirandoci al fatto che le borse hanno un ruolo di primo piano nella mia vita e in quella di molte altre persone". In effetti le borse di Gucci hanno personalità e nomi che ne hanno decretato la fama, come la Jackie 1961, passata alla storia per essere la borsa più amata da Jackie Kennedy Onassis.

Oppure la Dionysus rimando al dio greco Dioniso: la doppia testa di tigre è un riferimento all'episodio mitologico secondo cui la divinità avrebbe attraversato il Tigri sopra una tigre fornita dal padre Zeus.



Borse dalla personalità così forte hanno bisogno di un palco dove brillare. Un talk show super glamour è il posto giusto. Chapeau.