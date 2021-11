Gucci sfila a Los Angeles con la collezione Love Parade

Sono le quattro di mattina italiane e un gruppo di giornalisti e addetti al settore viene invitato a trascorrere la notte al Gucci Circolo di Milano, il nuovo spazio temporaneo inaugurato in occasione dei 100 anni di Gucci. L'invito consiste in un rossetto rosso e un tovagliolino di carta con l'impronta di una bocca tinta di rosso, entrambi consegnati in una busta di plastica trasparente come se si trattasse della prova di una scena del crimine. Sul tovagliolo si legge "Meet me on Hollywood Boulevard, November 2, 8 pm" (Incontrami all'Hollywood Boulevard, 2 novembre, ore 20). Firmato "Lallo", il soprannome del direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele.

Il gruppo di giornalisti al Gucci Circolo assiste in tempo reale, e in un luogo d'eccezione, alla diretta streaming della "Gucci Love Parade", la sfilata della collezione primavera estate 2022 che ha luogo sulla strada più famosa al mondo: la Hollywood Boulevard di Los Angeles. Potete recuperare il video sul sito ufficiale di Gucci, cliccando qui.



Post su profilo Instagram di Alessandro Michele



La diretta si apre con i venti minuti che anticipano la spettacolo, durante cui gli invitati prendono posto lungo la Hollywood Boulevard, accanto alle stelle che rendono questo ampio viale così speciale. Gli invitati: noti influencer, attori, cantanti e affezionati del brand. La sfilata inizia sulle note di "All is full of love" di Bjork, la cui sinergia con Gucci e Alessandro Michele è nota e ormai solida, e continua con altri singoli remixati della cantautrice islandese.



Gucci Love Parade, foto di Emily Malan



"Mia mamma lavorava nell'industria cinematografica come assistente in un'azienda di produzione. Ricordo tutte le storie che mi raccontava, i dettagli e gli scintilli di quell'industria da sogno." scrive il direttore creativo Alessandro Michele in una nota pubblicata sul profilo Instagram di Gucci. "Quando ho iniziato a pensare al modo in cui avrei voluto celebrare questo nuovo capitolo del mio avventuroso lavoro, ho pensato alla mamma e alla sua preziosa eredità. Ho pensato al culto della bellezza con cui mi ha nutrito. All'infallibile regalo di sognare e all'aura mitopoietica del cinema. Per questo ho scelto Hollywood Boulevard."

Per Alessandro Michele il viale delle leggende supporta alla perfezione il suo amore per il mondo classico, di cui non ha mai fatto segreto. Considera Hollywood un tempio greco popolato da divinità pagane, dove gli attori e le attrici sono famosi eroi ed eroine dei miti. Sono gli idoli di una cosmogonia contemporanea, assolutamente unici.



Gucci Love Parade, foto di Emily Malan



Ecco allora che la Hollywood Boulevard prende vita, luccica e sfila grazie ai corpi dei modelli avvolti da tailleur sartoriali, da sontuosi abiti scintillanti o da vestiti trasparenti con ricami a forma di serpente. Modelli d'eccezione: Jared Leto, Macaulay Culkin e Jodie Turner-Smith. Prende vita un mondo dove gioielli ispirati ai sex toys posso coesistere in armonia anche sopra un completo di velluto. E' una ricca collezione piuttosto eterogenea nello stile, che interpreta alla perfezione l'idea di unicità di ciascuna stella che ha lasciato il segno sulla Walk of Fame di Hollywood.