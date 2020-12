Hanno restaurato la Fiat Ritmo di Vasco Rossi. FOTO

Targata Modena 461369. “Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena. Ti porterei anche in America, ho comperato la macchina apposta“, cantava Vasco Rossi in ‘Colpa d’Alfredo’. Quella macchina, una Fiat Ritmo 65 CL, è stata restaurata da un meccanico di Sassuolo – riportandola all’originale dagli interni, al cambio, fino all’autoradio – passando ovviamente da una revisione anche alla carrozzeria.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’auto dall’alto valore simbolico è stata revisionata con un lavoro lungo tre anni. “Nel 2017 Massimo Turrini da Sassuolo riceve una telefonata di routine. In quanto titolare di una officina, viene invitato a recarsi a Montefiorino, un Comune dell’Appennino modenese, per ritirare una vecchia Fiat Ritmo da rottamare. Epilogo inevitabile, per una vettura immatricolata sul finire del Novecento. Pare però che questa macchina fosse del rocker di Zocca. Recupera le carte del Pra e mette le mani sulla pistola fumante: la Ritmo di color chiaro era stata acquistata dal signor Vasco Rossi alla vigilia di un pezzo, Colpa d’Alfredo, che nel 1980 avrebbe cambiato per sempre l’immagine dell’artista o meglio ancora la percezione che di lui avevano i contemporanei“, si legge sul quotidiano.

Niente rottamazione, dunque: Turrini aveva comprato il veicolo e a oggi ha risistemato tutto, cancellando i segni del tempo e del consumo. Per ora ha sempre rifiutato la vendita di quest’auto, molto interessante per i collezionisti; essendo stata di Vasco Rossi assume un valore completamente diverso rispetto a quando era uscita dalla fabbrica. Durante la revisione è stata anche rinvenuta una moneta da 20 lire, chissà se di Vasco oppure no. Il cantante, classe 1952, fece uscire l’album Colpa d’Alfredo nel 1980 – sul quale intervenne la censura per via del testo della canzone, ritenuta spregiudicata al limite dell’offensivo. Oggi il testo di quella canzone scatenerebbe un putiferio notevole, e verrebbe accusata invariabilmente di razzismo o di sessismo.