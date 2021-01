Hanno un ristorante a Roma, decidono di sposarsi. Celebra Papa Francesco

Città del Vaticano - "Potete baciarvi". Dieci invitati in tutto per via delle restrizioni anti-pandemia. Una coppia di ristoratori di un noto locale di Roma hanno deciso di convolare a giuste nozze nei giorni scorsi. A celebrare il matrimonio, con grande sorpresa dei pochissimi presenti, Sua Santità Papa Francesco.

La celebrazione del matrimonio è stata top secret ed è avvenuta nella chiesetta di Santo Stefano degli Abissini, a due passi da Santa Marta, l'albergo dove risiede Papa Francesco.

Senza alcuna forma di pubblicità, senza ostentazioni, nel rispetto delle regole, Francesco ha celebrato un rito intimo che – hanno raccontato i presenti con gli occhi ancora strabuzzati– ad un certo punto ha previsto persino il bacio degli sposi al momento dello scambio della pace. «Potete baciarvi» e poi ha benedetto la coppia di amici ristoratori. I due novelli sposini conoscono Jorge Mario Bergoglio da vecchia data, prima che varcasse il Soglio di Pietro, quando frequentava Roma da Cardinale.

Foto di repertorio.