Hantavirus: cos'è la malattia che ucciso la moglie di Gene Hackman

Cos’è la malattia da hantavirus di cui è morta Betsy Arakawa, la moglie di Gene Hackman? Quali sono le cause? Come si trasmette? Si può prevenire e curare?

Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità e possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare. In particolare, le tre sindromi che caratterizzano l’infezione da hantavirus sono: • la febbre emorragica con sindrome renale, frequente in Europa e in Asia; • la nefropatia epidemica, una forma lieve di HFRS - febbre emorragica con sindrome renale osservata in Europa; • la sindrome polmonare da hantavirus frequente nelle Americhe.

Sono più a rischio alcune figure professionali come personale coinvolto nelle derattizzazioni; allevatori e agricoltori; proprietari/allevatori di roditori pet; chiunque abbia un contatto con roditori infetti. L'infezione viene trasmessa agli esseri umani da diverse specie di roditori, selvatici e domestici. Ogni hantavirus è associato specificamente a una singola specie di roditore. Le persone si infettano per contatto diretto con le feci, la saliva o l’urina dei roditori infetti o per inalazione del virus presente negli escrementi dei roditori, per esempio le minuscole particelle di feci che contengono l'hantavirus possono essere disperse nell'aria attraverso una scopa utilizzata per pulire il pavimento e facilmente inalate. Sono considerati a rischio i luoghi polverosi infestati da roditori e i e materiali di nidificazione dei roditori.

In alcune persone la malattia può essere asintomatica. Come riporta l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, tra i sintomi caratteristici della forma diffusa in Europa sono inclusi: febbre; brividi; mal di testa severo; letargia; vista offuscata e fotofobia; petecchie causate dalla riduzione di piastrine; dolori addominali; mal di schiena A questa prima fase segue la comparsa di disturbi renali, tra cui: aumento della produzione di urina; perdita di proteine con le urine; pressione bassa; raramente insufficienza renale acuta. La diagnosi si basa principalmente sulla rilevazione di specifici anticorpi, oltre che sui sintomi ed eventuale esposizione ai fattori di rischio.

Il trattamento della malattia da hantavirus è principalmente sintomatico. Va innanzitutto mantenuto l'equilibrio dei liquidi. In caso di insufficienza renale, potrebbe essere necessaria la dialisi. Poiché gli hantavirus europei non si diffondono da uomo a uomo, non è necessario alcun isolamento, precisa ECDC Europa (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). La ribavirina è l'unico farmaco utilizzato in Europa per le infezioni gravi da hantavirus. Attualmente non è disponibile alcun vaccino in Europa.

Il trattamento della malattia da hantavirus è principalmente sintomatico. Va innanzitutto mantenuto l'equilibrio dei liquidi. In caso di insufficienza renale, potrebbe essere necessaria la dialisi. Poiché gli hantavirus europei non si diffondono da uomo a uomo, non è necessario alcun isolamento, precisa ECDC Europa (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). La ribavirina è l'unico farmaco utilizzato in Europa per le infezioni gravi da hantavirus. Attualmente non è disponibile alcun vaccino in Europa.