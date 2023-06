Harrison Ford a Taormina: "Indiana Jones? Un archeologo, non un eroe”

Taormina - E' atterrato a Catania con un jet privato Harrison Ford, dopo aver girato alcune scene del quinto capitolo della saga di Indiana Jones in Sicilia, meno di due anni fa. E ha partecipato alle 69esima edizione del Taormina Film Fest.

Il nuovo "Indiana Jones e il Quadrante del Destino"sarà al cinema dal 28 giugno.

"Non abbiamo fatto molte prove prima di girare, ci siamo basati principalmente sulla sceneggiatura, dove tutte le interazioni erano già delineate. Quindi siamo arrivati sul set con un’idea molto chiara di quali fossero le relazioni tra di noi. Quando hai la fortuna di lavorare con geni del calibro di Steven Spielberg o James Mangold, non serve parlare molto di recitazione. Che per me è una cosa noiosissima" -ammette Harrison Ford-.

"Il primo film è uscito 42 anni fa e Indiana Jones era tante cose assieme. Adesso è un pensionato e la sua vita non è delle più romantiche che si possano immaginare. Ma ovviamente c’è una grossa componente emotiva nel vederlo in questa fase della sua vecchiaia. Allo stesso tempo, e questa è la cosa veramente straordinaria, siamo riusciti a rendere reali le emozioni di Indy anche in quelle scene ambientate nel passato in cui il mio volto è quasi interamente ricreato attraverso l’intelligenza artificiale. Alla Lucasfilm avevano un archivio enorme di tutti i fotogrammi dei film precedenti, ma anche di tutti quelli che all’epoca non erano finiti nel montato finale. Quindi hanno scandagliato tutte queste scene e cercato quelle che potessero combaciare al meglio, in termini di luce e di inquadrature, con quelle che abbiamo girato adesso. E ce l’hanno fatta. Quelli che vedete su schermo sono i miei occhi, sono le mie espressioni. Sono io che recito".

"Per quel che riguarda la definizione di eroe, io direi innanzitutto che Indiana Jones è un archeologo, non un eroe. Perché non penso ci sia un modo per poter mettere in scena un eroe a priori. Se ti metti un mantello o un costume aderente puoi diventare un super-eroe. Ma l’eroe a cui noi pensiamo quando parliamo di Indiana Jones è una persona normale che si trova ad agire in circostanze straordinarie e che solo in quel caso riesce a tirare fuori l’eroe che c’è in lui. Non è qualcosa che si può stabilire prima, che si può pretendere di conoscere a priori".