Harrison Ford, il fascino discreto di Indiana Jones in Sicilia FOTO

Siracusa – Ultimo ciak al Castello Maniace ieri per “Indiana Jones 5”, ultimo capitolo della saga cinematografica dell’archeologo avventuriero, almeno nell’interpretazione del leggendario Harrison Ford, ormai 79enne: un’apparizione mordi-e-fuggi sull’Isola per il divo hollywoodiano, che finora non ha seminato molte immagini della sua permanenza; come amano fare certi narcisi, parvenu del buon gusto (ogni riferimento a Can Yaman è puramente voluto).

Nessun video in Rete, vediamo l’attore statunitense solo in alcuni scatti usciti fuori in queste ore: all’aeroporto di Catania, in un panificio di Paternò, in una gelateria di Cefalù e in altre location che faranno da quinta al film, in uscita nel 2022. A Siracusa Ford ha soggiornato al Monasteri Borgo di Luce, poco fuori dal centro cittadino. Le riprese continuano oggi, in altre località top-secret.