Harrison Ford. Propaganda Live e Zoro tornano a citare Ragusanews

Harrison Ford, la carta di credito smarrita in spiaggia a Mondello durante il bagno a mare in ottobre e il turista tedesco lettore di Ragusanews.

Siparietto venerdì sera all’interno della trasmissione Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi “Zoro” su La 7.

Il racconto, come sempre ironico e divertito, è dell’esperienza del giovane turista tedesco che faceva il bagno a Mondello, nel palermitano, e per caso ha trovato in spiaggia la carta di credito intestata ad “Harrison Ford”.

Il turista lì per lì non ha creduto ai suoi occhi e ha pensato si trattasse di una carta di credito fasulla.

Zoro, Paolo Celata e la giornalista tedesca Constanze Reuscher hanno mostrato come il giovane, nel proprio racconto social della vicenda, abbia consultato Ragusanews per scoprire che l’Harrison Ford in questione era l’Harrison Ford famoso in tutto il mondo.

Ragusanews aveva dato notizia infatti del bagno a Mondello di Harrison pochi minuti prima.

Il giovane a questo punto si è recato in commissariato, dove ha trovato Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo e capo del commissariato di Mondello. Questi ha contattato l’attore, che si è mostrato riconoscente per la restituzione e felice di fare un selfie con i poliziotti e il turista.

Già in passato Propaganda e Zoro hanno giocato con Ragusanews, qui. Qui sotto il video della puntata di Propaganda Live condotta da Zoro.