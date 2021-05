Heather Parisi: love story con Maradona? No alla morbosità

Hong Kong - Glissa Heather Parisi davanti alla domanda sulla veridicità della storia d'amore con Diego Armando Maradona. "Perchè non ha mai voluto confermare o smentire la love story con Maradona?, le ha chiesto oggi il Corriere della Sera. "Perchè, anche quando ero sulle copertine, no. ho mai creduto nella morbosità", taglia secco la ballerina.

Oggi Heather Parisi vive col secondo marito, Umberto Maria Anzolin, a Hong Kong, dove si è trasferita dieci anni fa. Anzolin è un noto imprenditore vicentino e dirigente per anni della conceria di famiglia. E' sposato con Heather dal 2013. La coppia, diventati genitori dei due gemellini Elizabeth Jaden e Dylan Maria, ha dovuto affrontare molte critiche, in primis per il fatto che lei fosse diventata, nuovamente, madre a 50 anni e attraverso la fecondazione assistita