Hublot e l'amore per lo zaffiro

Costa 422 mila euro. Hublot ha presentato al Watches & Wonders un Tourbillon integrale del Big Bang in cui sia la cassa che il bracciale sono in zaffiro. E' noto ai più che quelli di Hublot hanno una passione per i materiali. Che si tratti di oro, ceramica o zaffiro, la materia è uno dei punti fondamentali dei segnatempo della maison.

La maison è riuscita ad ottenere la massima trasparenza e lucentezza nonostante il bracciale in zaffiro. L’impresa, a giudicare dal prezzo, è stata molto impegnativa e complicata.

Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, sostiene che: “Per una creazione così eccezionale, abbiamo optato per il nuovo calibro Automatic Tourbillon con ponti in zaffiro. L’atto di creare una cassa e un braccialetto integrati dallo zaffiro è stato tuttavia ritenuto impossibile. Ma siamo stati il primo marchio ad acquisire una perfetta padronanza di questo materiale, industrializzandolo e rendendolo riproducibile in serie. Ci sono voluti cinque anni per dare vita ai nostri primi modelli in zaffiro. Siamo orgogliosi di essere i primi a scrivere le prime righe di questo nuovo capitolo nella storia dei materiali”.

Come Guadalupe ha già sottolineato, per una creazione così preziosa, serve il miglior movimento che il marchio ha da offrire. In questo caso, l’ultimo calibro di manifattura Hublot HUB6035, che offre un tourbillon con avvolgimento automatico. Questo calibro è composto da un micro-rotore posizionato a ore dodici, realizzato in oro bianco 22 carati.

Hublot produrrà solo 30 pezzi del Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire, al costo di 422.000 euro ciascuno.